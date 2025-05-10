شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الملتقى الإعلامى العربى بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت في الكويت، اليوم السبت، فعاليات الملتقى الإعلامي العربي في نسخته الـ 20 تحت شعار "تحديات الإعلام.. في ظل تطور التكنولوجيا والتحول الرقمي" بحضور نخبة من كبار الإعلاميين من مصر والكويت والإمارات ومختلف الدول العربية، و تستمر فعالياته حتى 12 مايو الجاري.

وتحل الإمارات ضيف شرف على فعاليات الملتقى الإعلامي العربي هذا العام، وشهدت فعاليات اليوم انعقاد 4 جلسات لصناع محتوى وإعلاميين من مصر والكويت والإمارات والسعودية والبحرين والعراق والجزائر والمغرب والأردن وسوريا ولبنان، استعرضوا خلالها تجاربهم المختلفة في صناعة المحتوى الإعلامي الذي يلبي تطلعات الجمهور.

وقال ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، إن جلسات الملتقى الإعلامي العربي في دورته العشرين تركز على التحديات والفرص التي تفرضها التحولات الرقمية المتسارعة وكيفية توظيف التقنيات المتقدمة لتعزيز الحضور الإعلامي العربي وتوسيع نطاقه العالمي مع التأكيد على دور الإعلام في دعم التنوع الثقافي والحفاظ على الهوية العربية.

ولفت إلى أن ملتقى هذا العام يتناول العديد من الأفكار مثل التحول الرقمي في الإعلام وكيفية تبني المؤسسات الإعلامية العربية تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي ومختلف المستجدات التكنولوجية لتحسين إنتاج المحتوى وتوزيعه ومواجهة الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي.

وأضاف الخميس أن الملتقى سيركز على أهمية وضع استراتيجيات لمحاربة الأخبار الكاذبة، وكيف يمكن للإعلام الرقمي العربي أن يحقق مصداقية أكبر في هذا السياق.