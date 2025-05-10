شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة العشرات في قصف مدفعى لميليشيا الدعم السريع على الفاشر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الفرقة السادسة مشاة التابعة للقوات المسلحة السودانية، بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، اليوم السبت، مقتل ثلاثة مدنيين، وإصابة العشرات من النساء والأطفال، في قصف مدفعي مكثف نفذته ميليشيا الدعم السريع على أحياء مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وأوضحت الفرقة أن ميليشيا الدعم السريع قصفت بالمدفعية، وبصورة مكثفة، المدنيين العزل بأحياء مدينة الفاشر مستخدمة مدفعية من عياري 120 و82 ملم، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين، وإصابة 10 نساء، بالإضافة إلى إصابة ستة أطفال أعمارهم متفاوتة بإصابات بالغة، حيث تم نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وفقا لوكالة أنباء سونا.

وأشارت الفرقة إلى أن فرق عمليات التمشيط التابعة للقوات المسلحة لاتزال تجوب أحياء ومحيط مدينة الفاشر، مؤكدة أن الأوضاع في المدينة تحت سيطرة القوات المسلحة والقوات المساندة لها.