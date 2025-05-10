شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد وإصابة فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد وأصيب فلسطينيون، بينهم نساء وأطفال، اليوم /السبت/، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المواطن عاهد طلال شتات استشهد، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال، على منطقة جورة اللوت شرق خان يونس.

كما استشهدت المواطنة رضا محمود معمر، متأثرة بإصابتها جراء استهداف طائرات الاستطلاع جنوب المدينة، واستشهد في الغارة ذاتها المواطنان مجدي عطا الآغا، وحمزة منير الآغا.

كما استشهدت الطفلة ليان إبراهيم ريان، متأثرة بإصابتها جراء قصف طائرات الاحتلال منزلها قبل يومين قرب مدرسة تل الربيع في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأدى القصف حينها إلى استشهاد والدها وشقيقتها.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 52 ألفا و810 شهداء، و119 ألفا و473 مصابا.

وأفادت مصادر طبية بأن من بين الحصيلة 2701 شهيد، و7432 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم، عدة بلدات في محافظة الخليل.

ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الطبقة جنوبا، واعتلى جنودها سطح أحد خزانات المياه الذي يعتبر أعلى نقطة يمكن من خلالها رؤية مساحة واسعة من قرية الطبقة ومحيطها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع من البرج العسكري على مدخل المخيم، وباتجاه منازل المواطنين، بالإضافة إلى اقتحام قوات الاحتلال بلدتي الشيوخ، وسعير شمال وشرق الخليل عدة مرات.