شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يوجه بإعادة 500 متدرب عراقي من باكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بإعادة فوج متدربين عراقيين من باكستان إلى البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" السوداني" وجه بإعادة فوج المتدربين البالغ عددهم (500) من الضباط والمراتب، التابعين للفوج الثاني من اللواء السادس والستين في فرقة القوات الخاصة الثانية، الموجودين حالياً في باكستان ضمن اتفاقية تدريب مسبقة، إلى العراق، وذلك نظراً للأوضاع الراهنة التي تشهدها باكستان".

وأضافت أن"هذه الخطوة تأتي حرصاً على سلامة منتسبي قواتنا المسلحة الأبطال"، لافتة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتهم الى العراق .