شكرا لقرائتكم خبر عن أوتشا: الفلسطينيون يموتون بغزة وسط حصار إسرائيلي للشهر الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن "الفلسطينيين يموتون بقطاع غزة الذي يرزح تحت حصار إسرائيلي تام للشهر الثالث على التوالي"، في إطار الإبادة المستمرة منذ أكثر من عام ونصف العام.

وذكر مكتب "أوتشا" - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /السبت/ - إن 70% من فلسطينيي قطاع غزة داخل مناطق تتواجد فيها قوات إسرائيلية، أو تحت أوامر تهجير، أو كليهما.

وشدد على أن الأمم المتحدة وشركاءها مستعدون لتكثيف تقديم المساعدات لقطاع غزة فور رفع الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 2 مارس الماضي.

وفي معرض وصفها للوضع بقطاع غزة، قالت أوتشا: "الفلسطينيون يموتون وسط حصار إسرائيلي تام للشهر الثالث على التوالي".