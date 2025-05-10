شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة فلسطينية: قطاع غزة يعاني انهيارا تاما في المنظومة الصحية الإنسانية والحضارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، رتيبة النتشة، إن قطاع غزة يعاني من انهيار تام في المنظومة الصحية الإنسانية والحضارية بالإضافة إلى النقص الشديد وبمستويات غير مسبوقة في الغذاء وانتشار المجاعة.

وأضافت النتشة -في تصريح خاص لقناة (اكسترا نيوز)، اليوم /السبت/- أن إسرائيل تنتهج سياسة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ليس فقط على المستوى الإنساني للأفراد وإنما إبادة أيكولوجية بمعنى أن حتى الأرض والإمكانيات المعيشية في قطاع غزة أصبحت مهددة بالكامل بسبب حجم الاعتداءات العسكرية والمواد الكيميائية التي أطلقت على قطاع غزة وتسميم المياه والآبار الجوفية التي أصبح أكثر من 80% منها غير صالح للشرب.

وحذرت من أن مستوى المجاعة التي وصل لها قطاع غزة هدد البنية الجسدية للأطفال وكبار السن، وكذلك القدرات النمائية والعقلية نتيجة الجوع الشديد، لافتة إلى أن كل من يوجد بقطاع غزة يعانون من فقر الدم دون استثناء فضلا عن تفشي أمراض الكبد الوبائي نتيجة نقص التطعيمات وانتشار التلوث.