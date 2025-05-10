شكرا لقرائتكم خبر عن "جوازات" مكة تؤكد جاهزيتها لاستقبال الحجاج.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المديرية العامة للجوازات في مكة المكرمة، جاهزيتها التامة لاستقبال الحشود الكبيرة من ضيوف الرحمن عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية للمملكة.وفق قناة (الإخبارية) السعودية.

ومن جانبه قال الرائد عبد الرحمن القثامي، المتحدث باسم الجوازات في مكة المكرمة، إن وزارة الداخلية السعودية، ممثلة بإدارة الجوازات، وضعت خطة محكمة منذ عدة أشهر لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وتقديم الخدمات اللازمة منهم.

وأضاف أنه تم تقديم الخدمات اللازمة لأولى الأفواج التي وصلت لأداء مناسك الحج عبر كافة المنافذ، مؤكدا أن مديرية الجوازات سخرت الكفاءات البشرية المؤهلة للتعامل مع جميع القادمين إلى أراضي المملكة وخاصة حجاج بيت الله الحرام.

وأشار القثامي، إلى أن مديرية الجوازات لديها أنظمة تقنية متطورة وحديثة تساهم في تسجيل الخصائص الحيوية لجميع المسافرين القادمين في مدة وجيزة.