شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من زيادة الاحتياجات فى دارفور وتصفها بالهائلة والان مع تفاصيل الخبر

أكد توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن الاحتياجات في دارفور هائلة، داعيا إلى توفير وصول آمن ومستدام، بما في ذلك عبر معبر أدري الحدودي، الذي يعد "شريان حياة لتدفق الإمدادات الإنسانية والعاملين إلى دارفور".

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن برنامج الأغذية العالمي يقدم الإمدادات الغذائية وقد اضطر إلى تقديم الدعم لعدد أكبر من الناس مما كان مُخططا له في الأصل، "في ظل الاحتياجات الهائلة ومع نزوح مئات الآلاف".

وأكد حق، إن البرنامج قدّم الدعم لأكثر من 300 ألف شخص في طويلة ممن فروا من مخيم زمزم ومدينة الفاشر وما حولها وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعلن أن مزيدا من المساعدات ستصل إلى المنطقة خلال الأسبوع المقبل، وأن الشركاء غير الحكوميين يتواجدون على الأرض ويستجيبون لاحتياجات الناس، رغم محدودية الموارد وتقلب بيئة العمل.

ودعا حق جميع الأطراف إلى تسهيل "وصول آمن ودون عوائق ومستدام" إلى المنطقة، عبر جميع الطرق الضرورية. كما أكد على الحاجة الملحة لزيادة التمويل المرن لاستدامة وتوسيع نطاق الدعم المنقذ للحياة للمحتاجين في شمال دارفور ومناطق أخرى في السودان.



