شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستعد المدينة المنورة لموسم الحج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكملت أمانة المدينة المنورة و وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية استعدادهم لموسم الحج بخطة توعوية وميدانية متكاملة، تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالإرشادات والمعايير الصحية، ضمن جهود شاملة تُعنى بالصحة العامة، وسلامة الحجاج، وخدمة الزائرين.

وأوضحت الأمانة أن الخطة يعمل عليها 6432 كادراً بشرياً و825 معدة لتنفيذ الخطة على مدار الساعة، تهدف إلى رفع مستوى الوعي، وتعزيز ثقة ضيوف الرحمن بجودة الأطعمة والخدمات، وإبراز جهود الأمانة كشريك رئيسي في التنظيم والصحة العامة، فضلاً عن نشر التعليمات الخاصة بتنظيم حركة المشاة وإظهار الإرث الديني والتاريخي لمنطقة المدينة المنورة.

وتضمنت الخطة؛ تكثيف الرقابة على المنشآت، والامتثال للمعايير الصحية، إلى جانب تسليط الضوء على جودة الخدمات المقدمة، وتشجيع المشاركة المجتمعية والتطوع في خدمة الحجاج، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وفق أعلى المعايير، وتوفير جميع الخدمات، لسلامة وراحة ضيف الرحمن لتمكينه من أداء نسكه بكل يسر وسهولة.

وستبدأ الخطة بمرحلة الاستعداد ما قبل الموسم، ثم التوعية أثناءه، وصولاً إلى مرحلة ما بعد الحج، التي تتضمن زيارة المسجد النبوي الشريف والمساجد التاريخية وأبرز المعالم من قبل ضيوف الرحمن.

وتشمل الخطة التركيز على نظافة الساحات والطرق بالمنطقة المركزية ومواقع التاريخ الإسلامي، بالإضافة إلى الأحياء السكنية. وتجهيز الكوادر لأعمال صيانة الطرق، والإنارة، والرقابة على الأسواق ومحطات الوقود، ومكافحة آفات الصحة العامة، إلى جانب الفرق الرقابية الميدانية لرصد الملاحظات، وضبط الغش التجاري بمشاركة الجهات ذات العلاقة.