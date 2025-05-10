الخليج اليوم .. "نعمل على ضمان أمن البحر الأحمر".. مسؤول في البنتاغون يوضح

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عقب الإعلان عن التوصل لاتفاق بين واشنطن وجماعة الحوثي بوساطة عُمانية، أكد مسؤول في البنتاغون أنه "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر".

كما أضاف أن هذا العمل "قد يشمل مرافقة بحرية محدودة للسفن العابرة مع بدء الهدنة، وحملة دبلوماسية لدفع الحوثيين على وقف مهاجمة إسرائيل".

"سيستغرق بعض الوقت"

إلى ذلك، أشار إلى أن "الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يصبح جنوب البحر الأحمر آمنًا". لكنه شدد على أن واشنطن تعمل على ذلك"، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الخميس.

فيما أوضحت خمس شركات شحن كبرى أنها تُقيّم الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي. لكنها أشارت إلى أنها "لا تخطط حاليا للعودة إلى العمل في المنطقة".

وقال نيلز هاوبت، المتحدث باسم شركة هاباغ لويد الألمانية "لن نعود في وقت قريب..." إلا أنه وصف اتفاق الهدنة بـ "التطور الجيد". لكنه رأى أنه "يتطلب الكثير من الضمانات الأمنية حتى يُعتبر البحر الأحمر آمنًا للسفن التجارية الكبيرة".

من جهته، أوضح إيلي شفيق، المسؤول التنفيذي عن الاستخبارات في شركة فانجارد تيك البحرية البريطانية، أن "المسؤولين البحريين الأميركيين نصحوا بالحذر فيما يتعلق بالبحر الأحمر حاليا".

في حين أعلنت شركة كبلر أمس الأربعاء أن "مجتمع الشحن سيعتبر الحوثيين تهديدًا حتى يتم نزع سلاحهم أو منعهم من ضرب السفن".

وكان ترامب أشار قبل يومين إلى أن بلاده ستوقف قصف الحوثيين بعدما وافقوا على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط. وقال حينها إن الحوثيين "استسلموا"، مضيفا أنهم "طلبوا منا عدم قصفهم.. وأكدوا أنهم سيوقفون هجماتهم في البحر"، وفق ما نقلت "رويترز".

بدوره، أعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الحوثيين والولايات المتحدة، موضحا أنه "لن يستهدف أي منهما الآخر بما في ذلك السفن الأميركية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

ومنذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، يوم السابع من أكتوبر 2023، بدأت جماعة لحوثي مهاجمة سفن في البحر الأحمر وبحر العرب، قائلة إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها.

كما وسّع الحوثيون نطاق حملتهم على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا ردا على ضربات شنّتها الدولتان في مطلع 2024.

إلا أن الولايات المتحدة بدأت في مارس الماضي حملة موسعة ضد مواقع الجماعة في اليمن، منفذة غارات شبه يومية، قبل أن تعلن مؤخراً عن وقف الضربات إثر اتفاق بوساطة عمانية.