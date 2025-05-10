الخليج اليوم .. وزير الخارجية العماني: الجولة الـ 4 من مفاوضات النووي تنعقد في مسقط الأحد المقبل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في منشور عبر حسابه في إكس إنه "عقب التنسيق مع إيران والولايات المتحدة الأميركية، من المقرر أن تنطلق الجولة الرابعة من المفاوضات يوم الأحد المقبل في مسقط"، يأتي ذلك عقب إعادة جدولة المباحثات الأميركية - الإيرانية التي كان من المقرر مبدئياً عقدها السبت.

ووصفت الخارجية العمانية "المحادثات الأميركية - الإيرانية" بأنها جرت في أجواء ودية بناءة من أجل تقريب وجهات النظر، وفي الوقت ذاته قال مصدر في واشنطن مطلع على سير المحادثات طلب عدم ذكر اسمه، إن المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيتوجه "إلى سلطنة عُمان الأحد لعقد جولة رابعة من المباحثات"، مضيفاً: "كما في السابق، نتوقع عقد مناقشات مباشرة وغير مباشرة"، حسب فرانس برس.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران وافقت على عقد الجولة المقبلة، الأحد، في مسقط التي تقود منذ أسابيع جهود الوساطة.

وقال في فيديو بثته وسائل إعلام إيرانية: "اقترح علينا أصدقاؤنا العمانيون يوم الأحد ونحن وافقنا"، كما أردف أن "المفاوضات تمضي قدماً، وبطبيعة الحال كلما تقدمنا احتجنا لإجراء مشاورات، واحتاجت الوفود إلى وقت إضافي لمعاينة القضايا" المطروحة على طاولة البحث.