الخليج اليوم .. بعثة قطرية تبدأ البحث عن رفات أميركيين قتلوا في سوريا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

مع سعي الحكومة السورية إلى رفع العقوبات الأميركية عن البلاد، كشف مصدران مطلعان أن بعثة قطرية بدأت البحث عن رفات أميركيين قُتلوا على يد تنظيم داعش في سوريا قبل عقد، مما أحيا جهودا قائمة منذ فترة طويلة لاستعادة رفاتهم.

وقال المصدران إن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية بدأت عملية البحث، يوم الأربعاء الماضي، برفقة عدد من الأميركيين.

عثروا على 3

كما أضافا أن المجموعة، التي أرسلتها الدوحة إلى مناطق الزلازل في المغرب وتركيا في السنوات القليلة الماضية، عثرت حتى الآن على رفات ثلاثة أشخاص، وفق ما نقلت وكالة رويترز، اليوم الجمعة.

فيما ذكر أحد المصدرين -وهو مسؤول أمني سوري- أنه لم تحدد بعد هويات الأشخاص الذين عثر على رفاتهم.

إلى ذلك، أوضح المصدر الثاني أنه لم يتضح بعد إلى متى ستستمر المهمة.





وكانت مصادر مطلعة أفادت سابقاً بأن واشنطن قدمت إلى دمشق لائحة من الشروط من أجل رفع العقوبات المفروضة على البلاد منذ عهد النظام السابق، ومن ضمنها كشف مصير أميركيين خطفوا واختفوا في سوريا خلال سنوات الحرب، وفق ما نقلت رويترز أواخر مارس الماضي.

قطع روؤس

كما أشارت إلى أن السلطات السورية أكدت للجانب الأميركي أنها تبذل ما في وسعها من أجل كشف مصير الصحافي الأميركي أوستن تايس الذي خطف قرب دمشق عام 2012.

وكان تايس يبلغ 43 عاماً حين زار سوريا، وسبق أن عمل لصالح وكالة فرانس برس وماكلاتشي نيوز وواشنطن بوست و"سي بي إس" ووسائل إعلامية أخرى قبل احتجازه عند نقطة تفتيش في أغسطس 2012، فيما نفى حينها النظام السابق احتجازه.

يذكر أن تنظيم داعش الذي سيطر على مساحات شاسعة من سوريا والعراق قطع في ذروة قوته بين عامي 2014 و2017، رؤوس العديد من الأشخاص في الأسر، منهم رهائن أميركيون وأوروبيون. ونشر مقاطع فيديو لعمليات القتل الوحشية هذه.

إلا أنه منذ عام 2017 تراجعت قدراته بشكل كبير، وانحسرت قوته في البلدين، إلا أن بعض خلاياه الصغيرة لا تزال متواجدة في مناطق قليلة لاسيما في البادية السورية.