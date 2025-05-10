الخليج اليوم .. هاكابي: أميركا غير ملزمة بإذن من إسرائيل للاتفاق مع الحوثيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

فيما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن واشنطن لم تبلغ بلاده مسبقا بالاتفاق مع الحوثيين في اليمن، رأى السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أن إجراءات بلاده ضد هجمات الحوثيين تعتمد على مدى إلحاقها الضرر بالمواطنين الأميركيين.

وقال في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية - تُبثّ نهاية هذا الأسبوع - إن "الولايات المتحدة ليست مُلزمة بالحصول على إذن من إسرائيل لوضع ترتيبات تمنع الحوثيين من إطلاق النار على سفنها".

"تحدثت مع ترامب"

كما أوضح حاكم أركنساس السابق أن معلوماته حول هذا الموضوع أتت بعد التحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس.

إلى ذلك، أردف قائلا: "هناك 700 ألف أميركي يعيشون في إسرائيل. وإذا أراد الحوثيون الاستمرار في فعل أشياء لإسرائيل وإيذاء أي أميركي، فسيصبح هذا شأننا".

أما حين طلب منه توضيح ما إذا كان يقصد أن بلاده ستتدخل فقط لمحاربة "الجماعة اليمنية المدعومة إيرانياً إذا أصيب مواطن أميركي بصاروخ حوثي"، فأجاب أن المسألة تتعلق بما هو شأن أميركي مباشر، وفق تعبيره.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أشار أمس الخميس إلى أن تل أبيب لم "تتلق أي إشعار مسبق بوقف أميركا قصفها على الحوثيين" في اليمن.

فيما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتي على أن إسرائيل "قادرة على الدفاع عن نفسها"، في إشارة إلى اتفاق الولايات المتحدة المفاجئ مع جماعة الحوثي عبر سلطنة عمان.

أتت تلك التصريحات بعيد قرار مفاجئ لترامب بوقف العملية العسكرية على الحوثيين. حيث قال يوم الثلاثاء الماضي "إن الحوثيين وافقوا على وقف هجماتهم ضد السفن التجارية في البحر الأحمر"، مضيفا أنهم "استسلموا".