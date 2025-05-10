شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة استعراض تصاريح الحج عبر تطبيق "توكلنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التطبيق الوطني الشامل "توكلنا" إطلاق خدمة استعراض تصاريح الحج لهذا العام، وذلك بالربط مع المنصة الرقمية الموحدة لتصاريح الحج "منصة تصريح"، التي أطلقتها مؤخرًا وزارة الداخلية السعودية بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".

وتعمل الخدمة على تسهيل استعراض جميع أنواع تصاريح الحج من الجهات الحكومية كافة، التي تشمل بطاقة تصريح الحاج، والتراخيص والتصاريح التي تخول لحامليها من حجاج الداخل والخارج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بالتكامل التقني مع وزارة الحج والعمرة عبر منصة "نسك"، مثل تصريح العاملين في موسم الحج، وتصريح المتطوعين في أعمال الحج كافة، والمركبات التي تنقلهم.

ويمكن الاستفادة من تلك الخدمات عن طريق تحميل تطبيق "توكلنا".