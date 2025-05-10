شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن السديس يطلق المسارات الميدانية لخطة موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تنفيذ الخطة التشغيلية لموسم الحج في مساراتها العشرة الميدانية؛ لإثراء تجربة ضيوف الرحمن علميًا وتوجيهيًا وإرشاديًا وتوعويًا؛ وإيصال رسالة الحج الوسطية للعالم بعدة لغات.

ودشن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس المسارات الميدانية لخطة موسم الحج بمكتبه بالمسجد الحرام؛ بحضور مساعده بدر بن صالح آل الشيخ، والوكلاء والمساعدين ومنسوبي الرئاسة من كافة الوكالات الدينية المتخصصة.

ومن جانبه، شدد رئيس الشؤون الدينية على أهمية تعزيز العمل الميداني الإثرائي للمنظومة الدينية بهدف ضمان جودة الخدمات المعيارية الإثرائية المقدمة لضيوف الرحمن وتجويدها؛ وتعضيد رسالة الحج الإيمانية الوسطية وايصالها للعالم بعدة لغات، والتيسير على ضيوف الرحمن لأداء عباداتهم ومناسكهم؛ باللين والحكمة، والموعظة الحسنة وتحقيق تجربة إيمانية متميزة لهم، من خلال أدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تقليص حاجزي الزمان والمكان، ويوصل رسالة الحج الوسطية والإنسانية إلى العالم بمختلف لغاته.

وأوضح السديس أن محورية خدمة القاصد، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن، تتطلب تنفيذ المبادرات العلمية والإرشادية والتوعوية ميدانيًا، وتعميق أبعاد الرحلة الإيمانية للحاج عبر برامج إيمانية عالمية الأثر، مؤكدًا أن استراتيجية الرئاسة؛ تعطي أولوية قصوى لتطوير وتعزيز العمل الميداني الإثرائي .

وأوصى السديس منسوبي الرئاسة بالسعي الدؤوب وحسن التعامل مع حجاج بيت الله الحرام، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-، ىمضاعفة الجهود، وتقديم أفضل الخدمات الإثرائية بجودة تشغيلية عاليةً، والإخلاص والتفاني في العمل.. ودشن في ختام اللقاء مبادرة الإثراء الميداني؛ تعزيزًا لتطبيق الخطة التشغيلية الميدانية.