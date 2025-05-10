شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من آثار مخلفات الحرب على النازحين فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن التنقل السكاني مستمر في جميع أنحاء سوريا، حيث نزح أكثر من 670 ألف شخص منذ نوفمبر 2024، بينما عاد أكثر من مليون شخص إلى مناطقهم الأصلية.

وذكر المكتب الأممي، أن التلوث بالذخائر غير المنفجرة والألغام والأجهزة المتفجرة بدائية الصنع ومخلفات الحرب الأخرى لا يزال يخلف آثارا مميتة في جميع أنحاء البلاد، لافتا إلي أنه منذ 8 ديسمبر 2024، تم الإبلاغ عن أكثر من 900 إصابة بين المدنيين، تشمل 367 حالة وفاة و542 إصابة ويمثل الأطفال أكثر من ثلث هذه الإصابات.

ومن جانبه، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن الشركاء من المنظمات الانسانية يواصلون تقديم المساعدات في جميع أنحاء البلاد على الرغم من بيئة التمويل الصعبة ويشمل ذلك دعم مواقع النزوح، وخلق فرص لكسب العيش، وإعادة إمدادات المياه، وتقديم المساعدة الغذائية.