شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يبحث التهدئة مع الهند وباكستان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ إيمان حناالسبت، 10 مايو 2025 10:36 ص
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى، اتصالين هاتفيين، اليوم السبت، بكل من وزير الشؤون الخارجية في الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار، و نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية في باكستان إسحاق دار.
وجرى خلال الاتصالين بحث الجهود المبذولة لتهدئة التوترات ووقف التصعيد، وإنهاء المواجهات العسكرية الجارية.
وأكد وزير الخاريجة خلال الاتصالين، حرص المملكة على أمن واستقرار المنطقة، وعلاقاتها الوثيقة والمتوازنة مع كلا البلدين الصديقين.
ومن جهة أخرى، يؤدى وزير الدولة السعودى للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، زيارة إلى الهند و باكستان، وذلك في إطار مساعي المملكة للتهدئة ووقف التصعيد وإنهاء المواجهات العسكرية الجارية، والعمل على حل كافة الخلافات من خلال الحوار والقنوات الدبلوماسية.
ومنذ الضربات الهندية التي نُفذت، الأربعاء، على الأراضي الباكستانية ردا على الهجوم المرتكب في الثاني والعشرين من أبريل في الشطر الهندي من كشمير، تتوالى الضربات الصاروخية وعمليات القصف المدفعي والهجمات بالمسيرات بين البلدين.
وتتهم الهند باكستان بدعم جماعة إرهابية تشتبه في أن هجومها أودى بحياة 26 شخصا في مدينة باهالغام السياحية، فيما تنفي إسلام آباد بشدة أي ضلوع لها في الحادثة.
وسرعان ما رد الجانب الباكستاني على الصواريخ الهندية، في مواجهة عسكرية هي الأعنف بين البلدين منذ أكثر من عقدين.
فيما يواصل المجتمع الدولي حض باكستان والهند على ضبط النفس.
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