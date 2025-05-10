شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يبحث التهدئة مع الهند وباكستان والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى، اتصالين هاتفيين، اليوم السبت، بكل من وزير الشؤون الخارجية في الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار، و نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية في باكستان إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصالين بحث الجهود المبذولة لتهدئة التوترات ووقف التصعيد، وإنهاء المواجهات العسكرية الجارية.

وأكد وزير الخاريجة خلال الاتصالين، حرص المملكة على أمن واستقرار المنطقة، وعلاقاتها الوثيقة والمتوازنة مع كلا البلدين الصديقين.

ومن جهة أخرى، يؤدى وزير الدولة السعودى للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، زيارة إلى الهند و باكستان، وذلك في إطار مساعي المملكة للتهدئة ووقف التصعيد وإنهاء المواجهات العسكرية الجارية، والعمل على حل كافة الخلافات من خلال الحوار والقنوات الدبلوماسية.