شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن إجازات عيد الأضحى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس الوزراء فى الإمارات، أن تكون إجازة عيد الأضحى بداية من يوم وقفة عرفة، الموافق 9 ذي الحجة، و3 أيام العيد من 10 إلى 12 ذي الحجة، وفق "الإمارات اليوم".

ومن جهة أخرى، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، إن عيد الأضحي المبارك سيحل يوم الجمعة 6 يونيو المقبل.

وقال إن هلال شهر ذي الحجة سيولد يوم الثلاثاء 27 مايو الجارى الساعة 07:02 بتوقيت الامارات، وسيكون مع مغيب الشمس بعمر يقارب 12 ساعة، ويظل فوق الأفق قرابة 38 دقيقة بعد غروب الشمس، ولذلك فرؤيته واردة مساء ذلك اليوم، وعليه يكون يوم الأربعاء 28 مايو غرة شهر ذي الحجة، وبالتالي سيكون يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025 عيد الأضحى المبارك، وذلك وفق الحسابات الفلكية.



