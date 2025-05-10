شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شهداء بينهم عائلة كاملة بقصف إسرائيلي على مدينة غزة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

استشهد 7 مواطنين بينهم 5 من عائلة واحدة وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، إثر قصف الاحتلال مدينتي غزة، ورفح.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت خيمة تؤوي نازحين في حي الصبرة بمدينة غزة ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين من عائلة طليب هم: صقر أحمد فؤاد طليب، وزوجته هند، وأبنائهم أحمد، وحمزة، وعبد العزيز.

وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مواطنين في منطقة حي التفاح بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن، بالتزامن مع استهداف مناطق شرق حي الشجاعية.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار بكثافة تجاه شاطئ مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد المواطن محمد سعيد البردويل.

وأصيب مواطنان بقصف مدفعية الاحتلال منطقة المواصي غرب رفح.