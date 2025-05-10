الخليج اليوم .. مكة تكشف مخطط الاحتيال.. الإطاحة بمقيم يمني متهم بالنصب!

الرياض - كتب موسى القحطاني - أعلنت السلطات الأمنية السعودية، ضبط مقيم يمني، في مكة المكرمة، بتهمة النصب والاحتيال.

وقال بيان أمني، إن دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية؛ لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة.

وأشار البيان إلى أنه تم إيقاف المقيم اليمني، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.

وأهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك.