شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى: أولويتنا وقف العدوان وإدخال المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى حسين ابراهيم طه، وذلك على هامش مشاركته احتفالات الذكرى الثمانين للنصر على النازية، التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو.

وأطلع الرئيس الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، لدى استقباله في مقر إقامته في موسكو، على الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة، وحرب الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة؛ بما فيها القدس، وأدت إلى استشهاد وجرح عشرات الآلاف.

وقال الرئيس الفلسطيني - حسبما أذاعت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الجمعة - "أولويتنا هي وقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة من طعام وماء ودواء ووقود إلى القطاع المحاصر، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وتولي دولة فلسطين مهامها لإعادة النازحين إلى مناطقهم، وإعادة الإعمار".

وجدد التأكيد على الرفض القاطع لدعوات التهجير، موكدا "لن نسمح بالمساس بحقوق شعبنا التي ناضلنا من أجلها لعقود طويلة".

من ناحيته، جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي دعم المنظمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وإدانته لما يتعرض له الفلسطينيون من عدوان إسرائيلي، مؤكدا محورية القضية الفلسطينية بالنسبة للمنظمة.

وشدد على ضرورة وقف العدوان في غزة، لافتا إلى أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بعاصمتها القدس، هي أساس الاستقرار في المنطقة والعالم.