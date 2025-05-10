شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الخارجية الأمريكية يدعو إلى استئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية مايكل ميتشل، إلى استئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإدخال المساعدات.

وقال ميتشل - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "إن جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمنطقة؛ ستشمل السعودية والإمارات وقطر وتستهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع شركائنا الإقليميين".

وأضاف أن إدارة ترامب تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة، "ونعمل منذ اليوم الأول للأزمة في غزة على حل دبلوماسي لتهدئة الوضع بالقطاع".

وتابع "نشعر بالأسف إزاء انهيار الاتفاق بين إسرائيل وحماس، ونحث كل الأطراف إلى استئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة لأنه الطريق الأسرع إلى تدفق المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى القطاع والهدوء على المدى الطويل".

وأشار إلى أن جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمنطقة؛ ستكون فرصة لتسليط الضوء على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع شركائنا الإقليميين والتقدم والتطوير الإقتصادي.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كان - ولا يزال - بحاجة إلى مزيد من المساعدات المنقذة للحياة وجميع الخدمات الأساسية والرعاية الصحية؛ وهو أمر مستحيل في ظل استمرار "الأعمال العدائية"؛ لذلك من الضروري جدا استئناف اتفاق وقف إطلاق النار من أجل تدفق المساعدات الإنسانية.