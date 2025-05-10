شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوى إطلاق مضادات أرضية فى بورتسودان شرقي السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوت أصوات إطلاق مضادات أرضية، السبت، في بورتسودان، شرقي السودان، حسبما أفاد مراسل "الشرق".

وتتعرض بورتسودان لهجمات منذ أيام، بما في ذلك ضربات شنتها قوات الدعم السريع بمسيرات وأدت لإشعال حرائق في أكبر مستودعات الوقود في البلاد وألحقت أضراراً بالبوابة الرئيسية لإدخال المساعدات الإنسانية.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، كانت بورتسودان تتمتع بهدوء نسبي.

وأصبحت المدينة المطلة على ساحل البحر الأحمر قاعدة للحكومة بعد أن اجتاحت قوات الدعم السريع مناطق واسعة من العاصمة الخرطوم في بداية الصراع.