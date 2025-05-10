شكرا لقرائتكم خبر عن محام أمريكى: إعادة مهاجرين لمركز احتجاز بأمريكا تمهيدا لترحيلهم إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محامي مهاجر بولاية تكساس الأمريكية كان ضمن مجموعة مهاجرين أبلغتهم السلطات بأنهم سيرحّلون إلى ليبيا إن المهاجرين جلسوا على مدرج مطار عسكري لساعات وهم يجهلون ما الذي سيحدث لهم بعد ذلك.

وقال المحامي تين ثانه نجوين، إن موكله، وهو عامل بناء فيتنامي من لوس انجليس، كان من بين مهاجرين نقلوا في الصباح الباكر من مركز احتجاز المهاجرين في بيرسال بولاية تكساس إلى المطار حيث كانت تنتظرهم طائرة عسكرية، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف المحامي، أن المهاجرين نقلوا بعد عدة ساعات بحافلات إلى مركز الاحتجاز وقت الظهر.

ولم ترد وزارات الأمن الداخلي والدفاع والخارجية على طلبات التعليق.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لترحيل مهاجرين إلى ليبيا في خطوة تمثل تصعيدا في حملته على الهجرة التي أثارت أصلا ردود فعل قانونية قوية.

وقال مسؤولون إن الجيش الأمريكي قد ينقل مهاجرين جوا إلى ليبيا الأربعاء على أقرب تقدير، لكنهم أكدوا أن الخطط قد تتغير.

وقال مسؤول أمريكي إن الرحلة لم تغادر. ولم يتضح حتى الجمعة ما إذا كانت الإدارة لا تزال تخطط للمضي قدما في عمليات الترحيل.