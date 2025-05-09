شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: 4 شهداء فى غارة للاحتلال على مبنى تابع لأونروا بمخيم جباليا والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بأن أربعة فلسطينيين استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى تابعًا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وذكر المراسل أن الهجوم أسفر عن استشهاد 4 أشخاص في حين أصيب آخرون بجروح متفاوتة، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما هرعت فرق الإسعاف والطوارئ إلى مكان الهجوم.