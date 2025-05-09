شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين فى قصف الاحتلال الإسرائيلى مقرا للأونروا شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 4 فلسطينيين، وجرح العشرات، إثر غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الغارة استهدفت مبنى التموين التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في المخيم ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وجرح العشرات بينهم نساء وأطفال.



وأدت حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى استشهاد 52,787 فلسطينيا، وجرح 119,349، منذ 7 أكتوبر 2023.