الخليج اليوم .. إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل



الرياض - كتب موسى القحطاني - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، مضيفاً "تم اعتراضه".

الجيش الإسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة

وأفاد مراسل العربية/الحدث، أنه تم رصد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن تجاه القدس وتل أبيب.

كما قال إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في 231 موقعاً، مشيرا إلى إغلاق مطار بن غوريون في تل أبيب مؤقتاً.

وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية، يحيى السريع مسؤولية الجماعة المدعومة من إيران عن إطلاق الصاروخ على إسرائيل وذلك بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

كما أكد أن مطار بن غوريون في تل أبيب استهدف بصاروخ "باليستي"، وفق "فرانس برس".

"سنرد بقوة"

بالمقابل، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة بـ"الرد بقوة" بعد إعلان الجيش اعتراض صاروخ حوثي أُطلق من اليمن.

وقال كاتس في منشور على منصة إكس "يواصل الحوثيون إطلاق الصواريخ الإيرانية نحو إسرائيل. كما وعدنا، سنرد بقوة في اليمن وأينما كان ذلك مناسباً".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أصدر قرارا بوقف العملية العسكرية الأميركية على الحوثيين، يوم الثلاثاء.



بدوره، قال عضو المكتب السياسي للحوثيين، عبد المالك العجري، إن وقف إطلاق النار مع أميركا لا يشمل إسرائيل.

كما قال كبير المفاوضين لجماعة الحوثي، محمد عبد السلام، اليوم الأربعاء، إن "الاتفاق لا يتضمن إسرائيل بأي شكل من الأشكال، والذي حصل هو مع الأميركي بوساطة عمانية، والتوقف سيكون عن استهداف السفن الأميركية.. طالما أعلنوا التوقف والتزموا فعلا، موقفنا سيكون دفاعيا وسيتوقف الرد"، نقلا عن "رويترز".

وتطلق جماعة الحوثيين في اليمن صواريخ وطائرات مسيّرة على إسرائيل منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم الحركة على مستوطنات إسرائيلية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ويشنّ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، "نصرة" للفلسطينيين في قطاع غزة، حسب زعم الجماعة المدعومة من إيران.