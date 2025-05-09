شكرا لقرائتكم خبر عن هآرتس: واشنطن تضغط على إسرائيل لإبرام اتفاق فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله إن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا كبيرة على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، وذلك تزامنا مع الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى المنطقة منتصف مايو الجارى.

وأضاف المصدر أن الإدارة الأمريكية ترى فى هذا الأمر أهمية بالغة، وأنها أبلغت تل أبيب أنه إذا لم تتقدم نحو اتفاق فستجد نفسها وحدها.

وعلى صعيد آخر، ذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن المبعوث الأمريكى الخاص ستيف ويتكوف اجتمع مؤخرا مع عائلات الأسرى الإسرائيليين وأخبرها أن الضغط العسكرى يعرّض حياة أبنائها للخطر.

وأضافت أن ويتكوف أكد للعائلات أن إسرائيل ستدفع الثمن الأكبر إذا استمر الأسرى فى دفع ثمن عدم وقف الحرب، وأشارت الصحيفة إلى أن انتقادات ويتكوف للحكومة الإسرائيلية جرى تسريبها بأمر شخصى منه.

وذكرت هآرتس أن مكتب وزير الشئون الإستراتيجية الإسرائيلى رون ديرمر المكلف بملف المفاوضات والاتصالات مع الإدارة الأمريكية رفض التعليق رسميا على الأمر.

يأتى ذلك بعد تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن ترامب قرر قطع الاتصالات مع نتنياهو على خلفية شكوك بأن الأخير يحاول التلاعب به.



وذكر مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلى يانى كوزين أن المحيطين بالرئيس الأمريكى أخبروه أن نتنياهو يتلاعب به، مما دفعه إلى قطع الاتصال معه، مضيفا أن ذلك قد يتغير لاحقا "لكن هذا هو الوضع حاليا"، على حد قوله.

كما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر مقربة من ترامب قوله إنه يشعر بـ"خيبة أمل" من نتنياهو، ويعتزم التحرك واتخاذ "خطوات" فى الشرق الأوسط "بدون انتظاره".

ومن المقرر أن يبدأ ترامب زيارة إلى المنطقة فى 13 مايو الجاري، وتشمل السعودية وقطر والإمارات.