شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن مهنأ بابا الفاتيكان الجديد: نحرص على تعميق الحوار بين الأديان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى قداسة البابا "ليو الرابع عشر"، بمناسبة انتخابه حبرا أعظم وبابا للكنيسة الكاثوليكية.



وأعرب عاهل الأردن - فى برقية بعثها إلى قداسته، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها - عن أصدق مشاعر التهنئة والمباركة، متمنيا له التوفيق فى أداء رسالته النبيلة على رأس الكنيسة الكاثوليكية، ونشر السلام والوئام والتفاهم حول العالم.



وأكد الملك عبدالله الثاني، اعتزازه بالروابط المتينة بين الأردن وحاضرة الفاتيكان، لافتا إلى حرص المملكة على مواصلة العمل لتعميق الحوار بين الأديان.