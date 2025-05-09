شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى إلى 52,787 شهيدا و119,349 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 52,787 شهيدا و119,349 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، إن قطاع غزة يواجه أوضاعا خطيرة في ظل فرض الاحتلال الإسرائيلي قيود على منظومة العمل الإنسانى بالقطاع.

وأضاف الشوا - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية) اليوم /الجمعة/ - أن الأوضاع في قطاع غزة سيئة للغاية على كافة المستويات، وبخاصة المجاعة التي تشتد حلقاتها على أبناء الشعب الفلسطيني مع نفاد الإمداد الغذائى وإغلاق أكثر من 100 مطبخ مجتمعى، وبقاء عدد قليل جدا من المطابخ المجتمعية التي لا تزال تعمل وسط خطر أن تُغلق خلال أيام قليلة فقط.

وأشار إلى أن هناك عشرات الآلاف من الأطفال يعانون من درجات متقدمة وشديدة من سوء التغذية تهدد حياتهم.. لافتا إلى وجود آلاف الوفيات التي لم تسجل بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع وبسبب منع إمدادات الغذاء والدواء.

وأوضح أن ما يطرحه الجانب الأمريكي من تشكيل منظومة جديدة من خلال شركات أمنية أمريكية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، هي بعيدة كل البعد عن مبادئ العمل الإنساني بشكل كبير جدا؛ لأنها تتحدث عن نقاط توزيع ستكون في مناطق يحتلها الاحتلال الإسرائيلي لضمان أمنها ومن خلال آليات أمنية معقدة وبدون ضمانات من أجل أن يحصل الفلسطينيون على حصصهم الغذائية.

وندد الشوا باستهداف الاحتلال الإسرائيلي للمنظومة الأممية والمؤسسات الدولية في قطاع غزة، وتقييد عملها، ومحاولاته المستمرة لإحلال هذه المؤسسات بشركات أمنية من خلال ما يطرح من خطة لعسكرة المساعدات.