شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يرحب بدعوة ترامب لوقف إطلاق النار فى أوكرانيا غير المشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة بدعوة نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف لإطلاق النار غير مشروط ولمدة 30 يوما في أوكرانيا، مؤكدا أنه "يتعين علينا جميعا العمل في هذا الصدد دون تأخير".



وقال ماكرون - في منشور على منصة "إكس" - "تحدثت مع الرئيس ترامب عدة مرات الليلة الماضية، وأرحب بدعوته الواضحة للغاية لوقف إطلاق النار غير المشروط لمدة 30 يوما".



وأضاف "يتعين علينا جميعا العمل في هذا الصدد دون تأخير، ودون ادعاء"، مشيرا إلى أن أوكرانيا وافقت بالفعل على وقف إطلاق النار منذ ما يقرب من شهرين، قائلا"أتوقع الآن أن تفعل روسيا الشيء نفسه".



وحذر في الوقت نفسه من أنه إذا لم يحدث ذلك؛ "فسنكون على استعداد للرد بحزم، مع جميع الأوروبيين وبالتشاور الوثيق مع الولايات المتحدة".



وقد دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - في منشور على "تروث سوشيال" أمس - إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوما، مع فرض عقوبات على الدولة التي تنتهكه.. وقال ترامب: "إن لم تُحترم الهدنة فإن أمريكا وشركاءها سيفرضون المزيد من العقوبات".