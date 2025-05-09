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مصرع 9 وإصابة اخرين فى انهيار مبنى من 4 طوابق فى مدينة فاس المغربية

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مصرع 9 وإصابة اخرين فى انهيار مبنى من 4 طوابق فى مدينة فاس المغربية

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القاهرة - سامية سيد - اهتزت مدينة فاس المغربية، ليل الخميس الجمعة، على فاجعة انهيار مبنى سكني مكون من 4 طوابق في حي الحسني، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا.

وقالت السلطات المحلية فاس بأن 9 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 7 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات المحلية، وعناصر الدفاع المدني، تواصل بذل جهود مكثفة للبحث عن الناجين وانتشال الضحايا من تحت الركام.

ولم يصدر حتى اللحظة بيان رسمي يوضح معطيات دقيقة بشأن الحادث أو الأسباب المحتملة لانهيار المبنى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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