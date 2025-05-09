شكرا لقرائتكم خبر عن 27 شهيدا و85 مصابا فى مجزرة إسرائيلية جديدة بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 52,787 شهيدا، و119,349 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023، بعد أن وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، 27 شهيدا، بينهم شهيد تم انتشاله، و85 مصابا

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الجمعة، بأن من بين الحصيلة 2,678 شهيدا، و7,308 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت: "ما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".