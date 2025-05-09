شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى اللقاحات المطلوبة قبل القدوم إلى السعودية لأداء مناسك الحج ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشترط المملكة العربية السعودية، أخذ بعض اللقاحات قبل القدوم لأداء مناسك الحج من خارج المملكة وتوصي وزارة الصحة السعودية القادمين للحج بتحديث تحصينهم ضد الأمراض المستهدفة بالتحصينات الأساسية مثل الدفتيريا، والكزاز، والسعال الديكي، وشلل الأطفال، والحصبة، والجديري المائي، والنكاف.

ويمكن إيجاز أهم اللقاحات المطلوبة للحجاج فيما يلى..



التطعيم ضد الحمى الشوكية : من التطعيمات المهمة والإلزامية على جميع حجاج الداخل والخارج، إذ يحمي من عدوى بكتيرية خطيرة تصيب المخ والحبل الشوكي، وتنتقل عن طريق الرذاذ المتطاير من الأنف والفم.

ويجب ألا تقل الفترة منذ تلقي اللقاح عن 10 أيام، ولا تزيد على 3 أو 5 سنوات طبقًا لنوع اللقاح.

التطعيم ضد الحمى الصفراء: تطعيم إلزامي للقادمين من الدول التي ينتشر بها المرض، ويحمي من الحمى الصفراء، وهي عدوى فيروسية تنتقل عن طريق البعوض، ويمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة.

يجب ألا تقل الفترة منذ تلقي اللقاح عن 10 أيام، ويعطي مناعة مدى الحياة.

التطعيم ضد شلل الأطفال:تطعيم إلزامي لجميع القادمين إلى المملكة ويحمي من الإصابة بعدوى فيروسية خطيرة تنتشر بسهولة بين الناس، وتصيب الحبل الشوكي وتسبب الشلل.

تختلف المدة التي يجب تلقي اللقاح فيها قبل القدوم للمملكة على الأقل من لقاح شلل الأطفال الفموي ثنائي التكافؤ (bOPV) أو لقاح شلل الأطفال المعطل (IPV) بمدة لا تقل عن (4) أسابيع، ولا تزيد على سنة قبل القدوم إلى المملكة.

التطعيم ضد فيروس كورونا -19 المطور:يحمي من الإصابة بعدوى فيروس كورونا -19 ومتحوراته، كما أنه يساعد على تخفيف حدة الأعراض وشدة المرض وتقليل نسبة التنويم بالمستشفى عند الإصابة به.

يُوصى بإكمال التحصين باللقاحات المعتمدة في المملكة.

التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية: يحمي من العدوى بالإنفلونزا، والتي يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة، خاصة للمصابين بالأمراض المزمنة وممن يعانون من نقص المناعة.

يُوصى بألا تقل الفترة منذ تلقي اللقاح عن 10 أيام، ولا تزيد على سنة.