شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسلم لبنان وسوريا وثائق وخرائط ترسيم الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلّم وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي، اليوم الجمعة، من السفير الفرنسي هيرفيه ماجرو، نسخة من وثائق وخرائط الأرشيف الفرنسي الخاص بالحدود اللبنانية - السورية.



وذكرت قناة سبوتنيك الروسية، ظهر اليوم الجمعة، أن عملية تسليم الوثائق والخرائط جاءت بناء على طلب لبنان والوعد الذي قطعه الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، للرئيس جوزيف عون.

وأكدت الوكالة أن لبنان طلبت من الرئيس ماكرون هذه الوثائق والخرائط التي ستساعده في عملية ترسيم حدوده البريّة مع سوريا.

ونقلت عن مصادر دبلوماسية، أن تسلم لبنان للوثائق والخرائط التي تساعد في ترسيم الحدود، تزامن مع تسليم الرئيس ماكرون الرئيس السوري للخرائط نفسها.

وأشارت إلى أن اللجنة الفنية والتقنية هي التي تقرر مدى أهمية تلك الوثائق والخرائط، والأهم أن السفير الفرنسي أبلغ الوزير يوسف رجي، استعداد بلاده لفتح الأرشيف لتزويد لبنان بأي خرائط إضافية أو وثائق.