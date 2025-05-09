شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية بريطانيا يحث الهند وباكستان على ضبط النفس وتجنب التصعيد والان مع تفاصيل الخبر

حث وزير الخارجية البريطانى ديفيد لامى، الهند وباكستان على ضبط النفس وتجنب التصعيد.. معربا عن قلقه العميق إزاء تطورات الوضع فى المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه لامي اليوم الجمعة، مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، وفقا لما ذكره راديو باكستان في نشرته الناطقة بالإنجليزية.

ولفت الراديو إلى أن إسحاق دار أطلع لامي - خلال الاتصال - على مستجدات الوضع، وأكد أن الحكومة الباكستانية ملتزمة بالدفاع عن سيادة البلاد وسلامة أراضيها.

وكانت الهند قد شنت غارات على مدن في باكستان والشطر الخاضع لإدارة باكستان من إقليم "كشمير".. في حين أكدت باكستان من جانبها أن الهجوم ينتهك سيادتها وأنها تحتفظ بحق الرد.

يأتي هذا التصعيد في أعقاب الهجوم الذي وقع في منطقة "باهالجام" بالشطر الهندي من إقليم "كشمير" وأسفر عن مقتل 26 شخصا على الأقل.. وقد حملت الهند جارتها باكستان المسئولية، بينما نفت إسلام أباد أي علاقة لها بالهجوم.