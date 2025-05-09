شكرا لقرائتكم خبر عن فى خطبة الجمعة بالمسجد الحرام.. السديس: "لا حج إلا بتصريح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس على أهمية التزام حجاج بيت الله الحرام بالأنظمة والتعليمات والتوجيهات ومن اهمها : الحكم الصريح "لا حج إلا بتصريح" ؛ مؤكدا أنه من لوازم شرط الاستطاعة وتحقيقا للمقاصد الشرعية الكبرى في جلب المصالح ودرء المفاسد، وإثراء تجربة القاصدين والزائرين الدينية والقيمية.

وحث رئيس الشؤون الدينية في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام المواطنين والمقيمين والمسلمين جميعا على التعاون في هذا الجانب الأمني المهم مشددا على أهمية أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما، موضحا أن الحج عبادة شرعية، وقيم حضارية.

من جهة أخرى قال إن من أهم أنواع الأمن هو الأمن الفكري، بل هو لب الأمن وركيزته، مشيرا إلى أن الأمم والحضارات تقاس بعقول أبنائها وأفكارهم، لا بأجسادهم وقوالبهم.

وأوضح أن الأمن كان أول دعوة دعا بها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، إذ قال: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ [البقرة: 126]؛ فقدَّم الأَمْن على الرِّزق، بل جعلَه قرينَ التوحيد في دعائه.

من جهة ثانية ، نبه شباب الأمة بضرورة أن يحصنوا أفكارهم ضد المؤثرات العقائدية والفكرية والسلوكية، وألا يكونوا ميدانًا خصبًا لها أو سببا في انتشارها، وأن يقفوا في الأحداث عن علم وبصيرة.

واضاف "إن الواجب الوقوف صفًا واحدًا في وجه كل من يحاول شق الصف وإحداث الفرقة والخلل، بالكذب على القيادات والرموز والعلماء بمقاطع مكذوبة، أو أقوال منتحلة، من خلال تفعيل الأمن المجتمعي، والإبلاغ عن كل ما يخل به، فهو ضرورة حتمية لمعرفة أساليب النصب والاحتيال ، وكيفية التعامل معها والوقاية منها، وحملات الحج الموهومة والمضللة؛ لوقاية المجتمع من الجرائم المستحدثة التي تنتهك الحقوق والحريات، وتستهدف الدين والأنفس والعقول.

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