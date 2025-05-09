شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السودان بالقاهرة: القمة العربية ببغداد محطة مهمة لدعم العمل المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير عماد الدين مصطفى عدوى، سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن القمة العربية الرابعة والثلاثين التى تستضيفها بغداد 17 مايو الجارى تعد محطة محورية لدعم العمل العربى المشترك وتعزيز مسارات التكامل بين الدول العربية فى ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وأوضح السفير السوداني- في تصريح اليوم الجمعة، أن القمة التنموية التي ستعقد بالتزامن مع القمة العادية ستكون فرصة مهمة لتقديم مبادرات عملية تعزز من أداء الاقتصادات العربية، وترسم إطارا تنمويا مشتركا يعزز من قدرة الدول على مواجهة أزمات الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن السودان سيشارك بوفد رفيع المستوى في أعمال القمتين، وسيطرح رؤية تركز على مرحلة إعادة الإعمار، وتعزيز التعاون مع الدول العربية ومؤسسات التمويل، عبر حزمة من المشروعات التنموية الهادفة إلى إرساء شراكات فاعلة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد السفير عدوي ثقته في قدرة العراق، بما له من إرث طويل في العمل العربي المشترك، على قيادة دفة الحوار والتوافق في هذه المرحلة الدقيقة بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.