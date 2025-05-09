شكرا لقرائتكم خبر عن اليونسيف: لم تدخل أية شحنة مساعدات إلى قطاع غزة خلال الـ 65 يوما الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جوناثان كريكس المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ، عدم دخول أية شحنة أو أى دفعة واحدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الـ 65 يوما الماضية.

قال كريكس - وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية - "إن 70% من شبكة مياه الشرب قد تضررت في القطاع ما يفاقم عمل الوكالة ، بالإضافة الى عدم وجود الوقود الذي يشغل المولدات الكهربائية تساعد على ضخ المياه من الآبار ومعالجتها".

وأضاف أن هناك نقصا في بعض المواد الكيميائية اللازمة لتشغيل محطات تحلية المياه ، منوها بأنه خلال فترة وقف إطلاق النار تمكنا من إعادة بناء بعض أجزاء شبكة مياه وهو أمر بالغ الأهمية حيث تضرر ما بين 65 و70% من إجمالي شبكة المياه في القطاع خلال الحرب.

وأشار إلى أن الأطفال هم من يتحملون وطأة هذه الحرب ويعانون بشدة بسبب نقص مياه الشرب ، حيث أن 90% من الأسر تقول أنها تكافح من أجل الحصول على ما يكفي من مياه الشرب.

وأوضح أن حجم الأضرار التي لحقت بشبكة المياه بأكملها بعد تقريبا 19 شهرا من الحرب على القطاع هائل جدا بلا شك ، وهو ما له عواقب ملموسة حيث لا يمكننا ضخ المياه في الأنابيب التقليدية لتوصيل المياه الى المنازل وما نستطيع فعله هو انشاء بعض نقاط توزيع المياه مع شركائنا ، كما نقوم بنقل المياه بالشاحنات إلى المواطنين مباشرة.

