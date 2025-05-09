شكرا لقرائتكم خبر عن رافعين يافطات تطالب باسترجاع ودائعهم.. وقفة احتجاجية للمودعين أمام مصرف لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جمعية "صرخة المودعين" بلبنان وقفة احتجاجية، اليوم الجمعة، أمام مصرف لبنان بمشاركة واسعة من المواطنين المودعين رافعين يافطات تطالب باسترجاع ودائعهم كاملة ومحاسبة من تسبب بسرقة أموالهم في المصارف اللبنانية .

وأعرب علاء خورشيد رئيس جمعية صرخة المودعين عن استيائهم من المماطلة المستمرة في حل هذه القضية الهامة والتي تمس عددا كبيرا من المودعين منذ ما يقرب ال 5سنوات دون حل؛ مشددين على الاستمرار في الاعتصامات والتظاهرات ورفع الصوت حتى الوصول إلى حل جذري وحاسم في قضية المودعين.



يشار إلى أن جمعية صرخة المودعين ستصدر بعد ظهر اليوم بيانا يفصل مطالبهم المشروعة والمحقة .

يذكر أن تراكم الخسائر المصرفية في لبنان بلغ حوالى 70 مليار دولار، لذا من المتعذر سداد فجوة الخسائر المصرفية، عبر استخدام أصول الدولة ؛ ما زاد أزمة المودعين حدةً، وهى الأزمة التى تلقى بظلالها على الأوضاع الأمنية واستقرار العمل في المصارف، وقد سبق أن أتن اقتحم عدد من المودعين مصرف لبنان مطالبين باسترداد أموالهم .