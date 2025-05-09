شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات بـ"الدفاع المدنى" اللبنانى للمرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتخذ المديرية العامة للدفاع المدنى اللبنانى التدابير اللازمة استعداداً لمواكبة الاستحقاق الانتخابي، حيث أعلنت رفع مستوى الجاهزية إلى الحد الأقصى، استعداداً لمواكبة المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية التي ستُجرى الأحد فى محافظتى لبنان الشمالى وعكار، وذلك على غرار الخطة التي نُفِّذت بنجاح خلال المرحلة الأولى في محافظة جبل لبنان. وفق بيان صادر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني.

تدخل خطة الاستنفار حيز التنفيذ إعتباراً من الساعة الثامنة من صباح غد السبت، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الإثنين ؛ حيث توضع جميع العناصر وآليات الإطفاء والإسعاف في حال تأهب تام لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ وحفاظاً على السلامة العامة.

كما يشمل التمركز الميداني للعناصر والآليات، إعتباراً من الساعة الخامسة من فجر الأحد، التقاطعات الأساسية ومحيط مراكز الاقتراع ضمن مختلف الأقضية في المحافظتين، وذلك وفق خطة انتشار دقيقة وُضعت مسبقًا، بما يضمن سرعة التدخل عند الضرورة.

وقد أُعيد تفعيل غرفة المتابعة الميدانية المشتركة بإشراف العميد فرح لتنسيق الجهود بين المناطق وجميع الأجهزة والادارات المختصة بالانتخابات وضمان الجهوزية الكاملة على مدار الساعة.

وجددت المديرية العامة للدفاع المدني تأكيد التزامها المطلق بمواكبة هذا الاستحقاق الوطني بما يضمن سلامة المواطنين، ودعت المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي طارئ عبر الاتصال على الرقم 125.