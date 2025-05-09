شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإيرانى يزور السعودية وقطر غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه وزير خارجية إيران عباس عراقجي غدا السبت، إلى المملكة العربية السعودية وقطر، وفق بيان نشرته وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني.

أوضح البيان أن عراقجي سيلتقى مسئولين في الرياض وسيجرى مباحثات معهم قبل توجهه إلى الدوحة .

وسيشارك عراقجى في مؤتمر الحوار العربي-الإيراني بالدوحة.



تأتى هذه الزيارة قبيل جولة الرئيس الأمريكي الأسبوع المقبل إلى المنطقة؛ حيث إنه من المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية وقطر والإمارات الأسبوع المقبل.



من جهة ثانية، من المقرر أن تُعقد جولة رابعة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأحد المقبل في العاصمة العمانية مسقط، وقد انطلقت المحادثات غير المباشرة منذ 12 أبريل الماضي حول الملف النووي بوساطة عمانية، وعقد الطرفان حتى الآن 3 جولات منها اثنتان في مسقط وواحدة في روما.