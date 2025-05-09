شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يعلن رفضه استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تأكيده على عدم السماح لأي جهة باستخدام الأراضي العراقية لشن اعتداءات على دول الجوار، مشيراً إلى أن مشروع طريق التنمية يمثل فرصة لتعزيز التكامل بين العراق وتركيا ودول المنطقة.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن السوداني كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أوضح خلاله أن العلاقات بين البلدين تقوم على روابط الجوار والمصالح المشتركة والتاريخ والعلاقات الاجتماعية والدينية، مؤكداً أن زيارته الحالية إلى تركيا تأتي استكمالاً لزيارة الرئيس التركي إلى بغداد العام الماضي.



وأكد السوداني أن العلاقات العراقية التركية ترتكز على ركائز أساسية، أبرزها البعد الأمني ومكافحة الإرهاب كعدو مشترك، مشدداً على موقف حكومته الثابت بأن أمن العراق وأمن تركيا وحدة واحدة لا تتجزأ. وأشار إلى أن العراق يمنع بموجب الدستور أي جهة من استخدام أراضيه للاعتداء على الدول المجاورة، مؤكداً موقف بلاده الواضح من حزب العمال الكردستاني كجماعة محظورة قانوناً.



كما نوه بأهمية التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بما يحفظ السيادة الوطنية للعراق في إطار القوانين الدولية، معرباً عن ترحيبه بالمسار السياسي لنزع سلاح الحزب. وتطرق إلى ملف المياه، مشيراً إلى استمرار اجتماعات اللجان المشتركة لوضع آلية لتنفيذ مشاريع إدارة الموارد المائية.