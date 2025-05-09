شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد أربعة فلسطينيين بينهم ثلاثة من عائلة واحدة، فجر اليوم الجمعة، فى قصف جيش الاحتلال الإسرائيلى لمنزلين بحى الرمال بمدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع .

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا يعود لعائلة حمدان في محيط مسجد الشهداء شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وزوجته وطفلهما الرضيع .

وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت شقة سكنية في إحدى البنايات بحي الرمال في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد المواطن جاسر شامية، وإصابة آخرين.

وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية النار بكثافة تجاه المناطق الشرقية من مدينة غزة.