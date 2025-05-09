شكرا لقرائتكم خبر عن "ضيافة" مكة تستعد لموسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت جولات وزارة السياحة السعودية التفتيشية بالعاصمة المقدسة مكة لمرافق الضيافة ؛ للوقوف على جاهزيتها واستعداداتها لاستقبال الحجاج خلال موسم الحج .

وفى هذا السياق قام وكيل وزارة السياحة للتراخيص والتصنيف عبدالمحسن المزيد بجولة شملت عدداً من مرافق الضيافة في مكة المكرّمة، اطلع خلالها على الاستعدادات الجارية والإجراءات المتبعة لضمان تطبيق معايير نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، ولاسيما ما يتعلق بالحصول على الترخيص النظامي من وزارة السياحة لمزاولة النشاط.

كما التقى وفد الوزارة عدداً من المستثمرين والمشغلين لمرافق الضيافة والأنشطة السياحية في مقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكة المستدامة مع القطاع السياحي، ودعمهم للارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة في مكة المكرّمة ومناطق المملكة كافة، وناقش التحديات التي تواجه المستثمرين والمشغلين، وجرى التأكيد على حرص الوزارة على تذليلها من أجل الاستفادة من الفرص المتوافرة في القطاع.

وأكد الوفد، خلال اللقاء، حرص الوزارة على تعزيز توطين الوظائف في القطاع السياحي، ودعا المستثمرين والمشغلين لرفع نسب وأعداد السعوديين والسعوديات العاملين في منشآتهم، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمكين الكوادر الوطنية.