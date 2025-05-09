شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة 20 ألف ريال والترحيل.. عقوبة أداء الحج دون الحصول على تصريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت وزارة الداخلية السعودية أن عقوبة الشخص الذى يتم ضبطه مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، تصل إلى بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال ، وأيضا تشمل العقوبة من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، داخل النطاق الجغرافي لمدينة مكة المكرمة ومداخلها الرسمية وغير الرسمية والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، ويستمر تطبيق هذه العقوبة حتى 14 من ذي الحجة.

وأوضحت الوزارة أن ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات، مبينةً أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة المطبقة في المملكة العربية السعودية، داعيةً الراغبين بأداء مناسك الحج إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق