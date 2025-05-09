شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام الأسرى: 31 أسيرة فلسطينية فى سجن الدامون يعشن واقعا مريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر مكتب إعلام الأسرى أن 31 أسيرة فلسطينية في سجن الدامون الإسرائيلي يعانين من ظروف غير إنسانية، موزعات على 4 غرف ضيقة، تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

وأضاف أنه جرى اقتحام غرفة الأسيرات رقم (5) ثلاث مرات خلال أسبوع، فيما تم سحب الساعة من القسم، مما جعل الأسيرات لا يعرفن مواعيد الصلاة أو الطعام.

وقال المكتب -في بيان عبر صفحته في تليجرام- إن الأسيرات يعانين من نقص حاد في الغذاء، حيث يحصلن على 5 شرائح خبز يوميا فقط، كما أن لديهن 15 ليفة للاستحمام، بالإضافة إلى نقص في مستلزمات النظافة وملابس الصلاة.

وأشار المكتب الفلسطيني إلى وجود أسيرات مريضات بحاجة إلى علاج جراحي عاجل وسط إهمال طبي متعمد من قبل سلطات الاحتلال، داعيا المؤسسات الدولية للتحرك العاجل لإنقاذهن ووقف سياسة الإذلال والتجويع بحقهن.