شكرا لقرائتكم خبر عن شهيد بقصف إسرائيلى غربى مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط فندق الأمل غربي مدينة غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى، قد أعلن اليوم الجمعة، مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين فى جنوب قطاع غزة، وقال الجيش الإسرائيلى فى بيان إن الجنديين القتيلين هما يشاى إلياكيم أورباخ ويام فريد.

ووفق البيان فإن جنودا آخرين أصيبوا بجروح بليغة أيضا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت حركة حماس قد قالت الخميس إن مقاتليها يخوضون "اشتباكات ضارية" مع جنود إسرائيليين في جنوب قطاع غزة قرب رفح.