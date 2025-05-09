شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجيش الإسرائيلى، اليوم الجمعة، مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين فى جنوب قطاع غزة، وقال الجيش الإسرائيلى فى بيان إن الجنديين القتيلين هما يشاى إلياكيم أورباخ ويام فريد.

ووفق البيان فإن جنودا آخرين أصيبوا بجروح بليغة أيضا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت حركة حماس قد قالت الخميس إن مقاتليها يخوضون "اشتباكات ضارية" مع جنود إسرائيليين في جنوب قطاع غزة قرب رفح.

وقالت حماس فى بيان لاحق إن مقاتليها نصبوا كمينا لقوة إسرائيلية، مكونة من 12 جنديا، داخل منزل في حي التنور شرقي رفح واستهدفوها بقذيفتين مضادتين للأفراد والدروع مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.