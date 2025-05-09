شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السوري أحمد الشرع يوجه رسالة شكر إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الرئاسة السورية رسالة شكر من الرئيس أحمد الشرع للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب زيارته لباريس ولقائهما في الإليزيه.

وجاء في الرسالة:

«أتقدم إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون بأسمى عبارات الشكر والامتنان لما لقيته من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارتي الأخيرة إلى الجمهورية الفرنسية.

أعبر عن تقديري العميق لما تميزت به اللقاءات من روح إيجابية ورغبة صادقة في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، لا سيما في ما يتعلق بإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

كما أكدت حرص الجمهورية العربية السورية على توطيد علاقات الصداقة مع الجمهورية الفرنسية، والعمل المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

مع فائق التقدير والاحترام».

وأمس الأربعاء، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره السوري في قصر الإليزيه، في أول زيارة أوروبية للشرع منذ توليه الرئاسة.

وخلال الزيارة، وجه الشرع شكره للرئيس الفرنسي والشعب الفرنسي على استضافة اللاجئين السوريين خلال السنوات الماضية، كما أشاد بحفاوة الاستقبال خلال زيارته الحالية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون، أوضح الرئيس السوري أن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون في القضايا المشتركة، وإعادة إعمار سوريا، وتحقيق الاستقرار الذي ينعكس إيجابا على المنطقة بأكملها.

من جهته، شدد ماكرون على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وضمان المساواة في الحقوق بين جميع مكونات الشعب السوري، مشيرا إلى أنهم سيعملون على رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا بشكل تدريجي.